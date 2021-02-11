الزعيم الجمهوري مكونيل لم يضغط لتبرئة ترامب أمام مجلس الشيوخ

يبدو أن محاكمة العزل للرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، على وشك الانتهاء في نهاية هذا الاسبوع ومن المرجح تبرئته.وقد لا يضغط زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل على زملائه الجمهوريين لتبرئة الرئيس السابق دونالد ترمب ولا إدانته.وناقش أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري آراءهم الفردية بشأن المحاكمة خلف أبواب مغلقة هذا الأسبوع، بما في ذلك اجتماعات الغداء، لكن مكونيل اقتصرت ملاحظاته على الخطوات الإجرائية والجدول الزمني.وقال السيناتور الجمهوري كيفن كريمر "لم يتحدث إلينا عن ذلك مطلقًا. ميتش خبير تكتيكي جيد جدا، لكنه أيضا محترم جدا ويدرك أن كل عضو في مجلس الشيوخ جاء إلى هنا بمفرده". وقال السناتور روب بورتمان جمهوري عن ولاية أوهايو وهو مستشار لمكونيل: لم يتخذ قرارًا بشأن إدانة ترمب، إنه لا يتلقى أي ضغط من القيادة.واضاف بورتمان: "لا أعتقد أنني تلقيت أي إرشادات. لقد وقف الزملاء وأعربوا عن آرائهم، لكنهم لا يمثلون القيادة".ورفض اكونيل الرد على أسئلة يوم الأربعاء حول ما إذا كان منفتحًا على إدانة الرئيس السابق، الذي كان متحالفًا معه بشكل وثيق خلال فترة ترمب في البيت الأبيض.