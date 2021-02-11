الإليزيه: ماكرون لن يزور لبنان ما لم تتقدم الأمور في البلاد

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لن يزور لبنان ما لم تتقدم الأمور في البلاد، ويتم تشكيل الحكومة، وفقا لقناة سكاي نيوز.وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري قد أعلن بحث الأزمة في لبنان مع ماكرون، مضيفا أنه أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي حول العراقيل الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة والسبل الممكنة لتذليلها.وسبق أن دعا الرئيس الفرنسي، في ديسمبر الماضي، الساسة اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات في البلاد، وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية.ووقتها أكد مسؤول بالرئاسة الفرنسية أن القوى العالمية ستواصل الضغط على الطبقة السياسية في لبنان، لتنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلد من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها، والتي زادت بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.وخلال الأشهر الأخيرة، ازدادت حدة الأزمة الاقتصادية في لبنان التي وصفها البنك الدولي بـ"الكساد المتعمد" في تقرير نشر بديسمبر الفائت، منددا بغياب التوافق السياسي حول الأولويات الوطنية، الذي يعوّق بشدة قدرة لبنان على تنفيذ سياسات إنمائية متبصرة طويلة الأجل.