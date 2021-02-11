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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإليزيه: ماكرون لن يزور لبنان ما لم تتقدم الأمور في البلاد

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:35 م
ماكرون
ماكرون
منار أحمد
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أعلن قصر الإليزيه، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لن يزور لبنان ما لم تتقدم الأمور في البلاد، ويتم تشكيل الحكومة، وفقا لقناة سكاي نيوز.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري قد أعلن بحث الأزمة في لبنان مع ماكرون، مضيفا أنه أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي حول العراقيل الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة والسبل الممكنة لتذليلها.

وسبق أن دعا الرئيس الفرنسي، في ديسمبر الماضي، الساسة اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات في البلاد، وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية.

ووقتها أكد مسؤول بالرئاسة الفرنسية أن القوى العالمية ستواصل الضغط على الطبقة السياسية في لبنان، لتنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلد من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها، والتي زادت بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.

وخلال الأشهر الأخيرة، ازدادت حدة الأزمة الاقتصادية في لبنان التي وصفها البنك الدولي بـ"الكساد المتعمد" في تقرير نشر بديسمبر الفائت، منددا بغياب التوافق السياسي حول الأولويات الوطنية، الذي يعوّق بشدة قدرة لبنان على تنفيذ سياسات إنمائية متبصرة طويلة الأجل.

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