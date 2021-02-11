بـ54.1 مليون.. رفع كفاءة منازل ووحدة صحية ومدارس بقرية أولاد الشيخ

واصل وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- لليوم الثاني على التوالي- برئاسة الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية زيارته الميدانية إلى قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة والتي يبلغ عدد سكانها 9.3 ألف نسمة.وأشار الدكتور جميل حلمي إلى عدد التدخلات بقرية أولاد الشيخ والتي تصل إلى 17 تدخلا؛ تشمل 3 مدارس بعدد 65 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى رفع كفاءة 67 منزلا، ووحدة صحية بالقرية، فضلًا عن زيادة قدرة المحولات 400 ك.ف.أ، ورصف طرق بطول 1.3 كم، وشبكات مياه 3كم، موضحًا أن استثمارات المشروعات المنتهية بلغت نحو 54.1 مليون جنيه.وكان وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد قام أمس بزيارة قرى الشيخ عبادة، وجزيرة شيبا، والأمل بمحافظة المنيا، حيث تبلغ عدد التدخلات بقرية الشيخ عبادة 16 تدخلا، وتبلغ تكلفة المشروعات المنتهية بالقرية نحو 28 مليون جنيه، ومستهدف خدمة القرية بالصرف الصحي، بتكلفة كلية لكل المشروعات تصل إلى نحو 80 مليون جنيه، كما تبلغ عدد التدخلات بقرية جزيرة شيبا 15 تدخلا بتكلفة كلية نحو 77 مليون جنيه.جدير بالذكر أنه نتج عن التدخلات التي تم الانتهاء منها بمحافظة المنيا مشروعين صرف صحي، و3 مدارس تتضمن 53 فصلا دراسيا، و1112 عمود إنارة، و8.7 كم شبكات مياه، بالإضافة إلى رصف طرق بلغت 4.6 كم، و2 مركز شباب، و4 وحدة صحية، ورفع كفاءة 333 منزلا، فضلًا عن محو أمية 53 شخصا، والوصول إلى 2964 مستفيدا من قروض المشروعات الصغيرة.وأشار الدكتور جميل حلمي إلى أنه من المستهدف تحسن مؤشر جودة الحياة (معدل إتاحة الخدمات الأساسية في هذه القرى) في المتوسط بمعدل 26 نقطة مئوية.