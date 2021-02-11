«تويتر»: ترامب لن يعود إلى المنصة مجددًا

أعلن المدير المالي لشركة موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لن يعود إلى المنصة في أي وقت في المستقبل حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز.وبحسب شبكة «سي إن بي سي»، عما إذا كان يمكن استعادة امتيازات ترمب في التغريد إذا فاز بالرئاسة مرة أخرى، أوضح المدير المالي لشركة «تويتر» نيد سيجال أن حظر ترمب دائم.وقال سيجال: إن الترشح لمنصب عام مرة أخرى لن يعكس الحظر الذي فرضته الشركة على ترمب في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول في السادس من يناير، وبغض النظر عن النتيجة، فإن حساب سيظل معلقًا إلى الأبد.ويبدو السؤال وثيق الصلة بالنظر إلى محاكمة عزل ترمب المستمرة في الكونغرس، حيث إن السؤال المحوري في المحاكمة هو ما إذا كان بإمكان الديمقراطيين منع ترمب من الترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024 أو السعي لمنصب فيدرالي عام آخر.وأضاف سيجال لشبكة «سي إن بي سي»: «عندما تتم إزالتك من المنصة، لن تعود، سواء كنت معلقًا، أو كنت مديرًا ماليًا، أو كنت سابقًا أو حاليًا موظفا عموميا، وهذه هي الطريقة التي تعمل بها سياساتنا».وقال: «سياساتنا مصممة للتأكد من أن الأشخاص لا يحرضون على العنف، وإذا فعل أي شخص ذلك، فعلينا إزالته من الخدمة وسياساتنا لا تسمح للأشخاص بالعودة».ولم تكن تويتر المنصة الوحيدة التي اتخذت إجراءات ضد ترمب في أعقاب أحداث السادس من يناير ورفضه المستمر لقبول نتائج الانتخابات الأميركية لعام 2020.وتم حظر ترمب أيضًا من فيسبوك وإنستغرام، واتخذت عشرات المنصات الأخرى إجراءات إشراف مختلفة من نوع ما أيضًا.