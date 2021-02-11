«التعليم» تشدد على سرعة صرف الحوافز المالية للمعلمين

أصدرت الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيه جديد لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن سرعة صرف حوافز المعلمين.جاء ذلك وفقًا للفاكس المرسل للمديريات بتاريخ 422021 بشأن صرف حافز الاداء الشهري للمستحقين اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020 وذلك خصما على البند المختص لموازنة المديرية والإدارات التعليمية، وكذلك صرف حوافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات الإضافية للمستحقين اعتبارا من اليوم التالي لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020 وذلك وذلك خصما على البند المختص لموازنة المديرية والإدارات التعليمية.وكذلك صرف بدل المعلم المنصوص عليه المادة الأولي من القانون رقم 212 لسنة 2020 للمستحقين اعتبارا من اليوم التالي لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020 وذلك وذلك خصما على البند المختص لموازنة المديرية والإدارات التعليمية.وشددت الوزارة على اتخاذ اللازم نحو سرعة صرف المستحقات السالف ذكرها بصفة فورية (طبقًا للضوابط الصادرة فى هذا الشأن ) تنفيذًا لقرارات الواردة بالفاكس.