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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلغاريا تسجل 913 إصابة جديدة بكورونا و45 وفاة

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:07 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الخميس، تسجيل 913 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، و45 حالة وفاة مرتبطة به.

وقالت وزارة الصحة، في بيان (نقلته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" على موقعها الإلكتروني)، إن عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 22 ألفا و236 حالة؛ فيما تم الإعلان عن شفاء 697 مريضًا خلال ال24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى 195 ألفا و211 حالة.

وأضافت أن حصيلة الوفيات من جراء الجائحة في البلاد وصلت إلى 9 آلاف و527 حالة، بينما بلغت حصيلة المصابين 226 ألفًا و974 حالة، منهم تسعة آلاف و764 مريضًا في الطواقم الطبية.

أما على صعيد اللقاحات، فقد تلقى 3 آلاف و735 شخصًا في بلغاريا الجرعة الأولى منه على مدار يوم أمس، ما رفع إجمالي من تلقوا اللقاح في البلاد حتى الآن إلى 66 ألفًا و163 شخصا.

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