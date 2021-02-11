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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:26 ص
ميناء
ميناء
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكرت هيئة الميناء - فى بيان اليوم الخميس أن قطارا غادر الميناء بحمولة 1356 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 57878 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 39962 طنا.

وأشارت الهيئة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 22361 طنا تضمنت 6530 طن فوسفات و15831 طن يوريا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35350 طنا تضمنت 5603 طن ذرة و8272 طن خردة و2305 طن خشب زان و3230 طن ابلاكاش و5675 طن حديد و1633 طن زيت طعام و7500 طن كسب صويا و1132 طن صودا.

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