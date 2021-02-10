18 مليون مستفيد.. كل شيء عن المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة البداية للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة فى 28 ديسمبر من عام 2020، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة للمصريين بالقرى الأكثر احتياجا، ونرصد فى التقرير التالى كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية من المبادرة:- تضم المرحلة الثانية 1443 تجمعا ريفيا قابلا للزيادة، وذلك بـ51 مركزا فى 20 محافظة- إجمالى الاستثمارات المخصصة للمرحلة 150 مليار جنيه.- إجمالي المستفيدين من المرحلة 18 مليون مستفيد.- أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والاقصر والوادى الجديد والفيوم وبنى سويف والشرقية والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والإسكندرية والإسماعيلية ودمياط والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ المحافظات المستهدفة.