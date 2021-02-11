«حياة كريمة».. 22.5 مليون مستفيد باستثمارات 163.5 مليار جنيه

فى 2 يناير من عام 2019، انطلقت مبادرة "حياة كريمة" بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لخدمة الفئات الأكثر احتياجا فى كل قرية.وفى عام 2021 نحصد جزءا مما تم إنجازه، حيث إن المرحلة الأولى استهدفت 375 قرية فى 14 محافظة، بإجمالى استثمارات بلغ 13.5 مليار جنيه بإجمالى 4.5 مليون مستفيد، حيث جرى تنفيذ 600 مشروع وجارٍ استكمال 1580 مشروعا.أما المرحلة الثانية، سنصل إلى 1500 قرية على 52 مركزا فى 20 محافظة بمتوسط استثمارات 150 مليار جنيه بإجمالى 18 مليون مستفيد.