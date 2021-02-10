الأنبا أبوللو يستقبل رئيس دير سانت كاترين

استقبل الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية ودير القديس العظيم موسى النبي اليوم في مقره بالقاهرة الأنبا داميانوس مطران ورئيس دير سانت كاترين.ودار اللقاء حول الحديث عن الآباء الرهبان المتوحدين في المغاير بجبل كاترين، وعن تاريخ سيناء وأسقفية فيران والطور وكاترين، وكذلك بعض الأمور الرهبانية والديرية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.