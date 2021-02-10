أسقف شبرا الشمالية يترأس قداس عيد الأنبا بولا

ترأس الأنبا أنجيلوس أسقف قطاع كنائس شبرا الشمالية، صلوات القداس الإلهي احتفالًا بعيد القديس الأنبا بولا أول السواح، بكنيسة السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بشبرا.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- أمس- بعيد رحيل القديس الأنبا بولا، الذي يعد من أشهر قديسي الكنيسة المعاصرين.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوي والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.