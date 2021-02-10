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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قيادي بـ«مستقبل وطن»: نجاح الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يعكس الدور المحوري لمصر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:45 م
يوسف رشدان
يوسف رشدان
محمد الشريف
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أشاد يوسف رشدان القيادي بحزب مستقبل وطن أمين مساعد الشباب بالقاهرة، بما تحقق من نتائج إيجابية في الحوار الوطني الفلسطيني الشامل الذي عقد في القاهرة، مؤكدا أنها خطوة جيدة تفتح الطريق أمام إحداث نقلة جديدة لترتيب البيت الفلسطيني ورسم خريطة واضحة نحو إجراء الانتخابات بمراحلها الثلاث وما سوف يترتب عليها من تطورات.

وأثنى رشدان على رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الحوار الفلسطيني وتأكيد سيادته في كافة المناسبات على محورية القضية الفلسطينية وضرورة حلها بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

وشدد رشدان على احترافية من يديرون الملف الفلسطيني في الخارجية المصرية أو جهاز المخابرات العامة، مؤكدا أنهم استطاعوا التوفيق بين الفصائل الفلسطينية وإنقاذ فلسطين من فتنة الحرب الأهلية.

وطالب رشدان الفصائل الفلسطينية بالمضي قدما في تنفيذ توصيات الحوار الوطني في ظل حرصهم على المشاركة الفعالة والتعامل الإيجابي مع الجهود المصرية ووضوح سعي الجميع لإنجاح الحوار.

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