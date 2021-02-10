الكويت تدين الهجمات الإرهابية على السعودية

‏أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الدولة وبأشد العبارات لاستمرار الهجمات الإرهابية والتي تمثلت اليوم الاربعاء، باستهداف مطار أبها في ‏المملكة العربية السعودية ‏بطائرة مسيرة مفخخة من قبل ميليشيات الحوثي.وأوضحت الوزارة في بيان "أن مواصلة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة تؤكد الخطر الذي تمثله على الأمن والاستقرار في المنطقة واستمرار تحديها السافر للقانون الدولي والإنساني باستهداف المدنيين والمناطق المدنية، الأمر الذي تؤكد معه الوزارة ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ممثلا بمجلس الأمن، في لجم تلك الأعمال لما تمثله من تهديد صارخ للأمن والسلم الدوليين".‏وأكدت الوزارة" وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها".