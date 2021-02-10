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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:15 م
الفنان استيفان روستي
الفنان استيفان روستي
وائل توفيق
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عمل الفنان استيفان روستي في إحدى فترات حياته كبائع للتين الشوكي في إيطاليا، وفي مصر التقى راقصة نمساوية أحبها، وعندما سافرت قرر السفر ليتزوج منها، ليكتشف أنها حبيبة والده، الذي طرده، ليعود إلى مصر، ويغلق باب قلبه حتى قارب الستين من عمره، حتى تعرف على امرأة جميلة تزوجها.

واشتهر الفنان الراحل بوصفاته الشعبية لعلاج جميع الأمراض فكان يتولى بنفسه علاج ما يشكو منه، ولا يثق في علاج الأطباء، حسب مجلة "الشبكة" اللبنانية.

كان استيفان جالسًا في أحد المقاهي يلعب الطاولة مع أصدقائه، بعد مشاهدته العرض الأول لفيلمه "آخر شقاوة"، وأثناء جلوسه شعر بآلام مفاجئة في قلبه، وعلى الفور نقله أصدقاؤه للمستشفى اليوناني، وعندما فحصه الأطباء وجدوا انسدادًا في شرايين القلب، ونصحوا أصدقاءه بنقله لمنزله القريب من المقهى، ولم تمض سوى ساعة واحدة فقط حتى فارق الحياة.

وولد استيفان روستي يوم 16 نوفمبر عام 1891 في القاهرة، لأب من بارونات النمسا وعمل لفترة سفيرًا لها في القاهرة، وأم أرستقراطية إيطالية، التقى الأب والأم في مصر وتزوجا وأنجبا ابنهما ستيفان، الذي عاش معهما لفترة في العاصمة الإيطالية روما قبل أن ينفصلا وتعود أمه إلى القاهرة مرة أخرى مستقرة في حي شبرا.

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