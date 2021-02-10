«العدل» تواصل أعمال التعقيم والتطهير في المحاكم

تواصل وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، متابعة أعمال التعقيم التي تقوم بها المحاكم على مستوى الجمهورية، لحماية المتقاضين والقضاة والعاملين بالمحاكم.وشهدت المحاكم خلال الفترة الماضية إجراءات مشددة من ارتداء القضاة وجميع العاملين بالمحاكم الكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة، وكذلك الاستمرار في توعية العاملين بكيفية تجنب العدوى، والإجراءات التي يتم اتباعها للوقاية من جائحة كورونا.كان وزير العدل قد أصدر توجيهاته لإدارة التفتيش القضائي بالوزارة بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، لمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة الخاصة بالنظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، للوقاية من فيروس "كورونا".