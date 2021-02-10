إصابة طفلين سوريين جراء قصف صاروخي نفذته القوات التركية

أصيب طفلان سوريان جراء قصف صاروخي نفذته القوات التركية والميليشيات الموالية لها، اليوم الأربعاء، على محيط طريق الـm4 شمال الحسكة.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن القصف الصاروخي استهدف قريتى الدشيشة والطويلة الواقعتين في محيط طريق الـm4 قرب بلدة تل تمر شمال الحسكة، ما أسفر عن جرح طفلين.وأشار المرصد السوري إلى أن مناطق في ريف رأس العين تعاني منذُ نحو 20 يومًا من انقطاع للتيار الكهربائي بشكل كامل، نتيجة تضرر شبكة الكهرباء بفعل القصف التركي على قُرى وبلدات ريف رأس العين، كما تقوم الفصائل المدعومة من أنقرة باستهداف عمال الصيانة خلال محاولتهم تصليح أبراج الكهرباء، وسط استياء شعبي كبير من أهالي وسكان المناطق آنفة الذكر.