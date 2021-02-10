التضامن: افتتاح معرض ديارنا الإثنين المقبل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم افتتاح معرض "ديارنا"، يوم الإثنين المقبل، في محافظة القاهرة.وأشارت فى بيان إلى أن ديارنا أكبر معرض للحرف اليدوية في مصر، ومن المقرر أن يستمر حتى 25 فبراير الجاري، لافتة إلى أنه سيقام في "كايرو فيستفال سيتي"، بالتجمع الخامس، بالتعاون مع بنك الإسكندرية و"كايروفيستفال سيتي".ووعدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأسر المنتجة بمزيد من الدعم من أجل الترويج لمنتجاتهم، موجهة التحية في الوقت ذاته لمدينة الأثاث بدمياط على ما تقدمه من منتجات تلقى قبولًا من المواطنين.وأشارت إلى أنه كلما تم تعظيم قيمة السلاسل المضافة، قلت البطالة، مشددة على أن العمل الحرفي من أعظم الأعمال، ولا يقل أهمية عن العمل الإداري.