يسرا تخوض «حرب أهلية» مع جميلة عوض في رمضان

تخوض الفنانة يسرا تجربة فريدة من نوعها بمشاركتها، لأول مرة، في عمل فني يندرج تحت نوعية السيكودراما وهو مسلسل حرب أهلية.يتوقع صناع العمل، وفى مقدمتهم المخرج سامح عبدالعزيز نجاحه لأسباب عديدة أهمها الحبكة الدرامية الجيدة التى ينسجها المؤلف أحمد عادل وإضافة للروح الجميلة بين الفنانة يسرا وجميلة عوض التى تتوقع أن تكون امتدادًا لها فى عالم النجومية."حرب أهلية" إخراج سامح عبدالعزيز ومن تأليف أحمد عادل وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا وجميلة عوض وجارالتعاقد مع باقي أبطال العمل المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل.