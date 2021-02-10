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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:14 م
محافظ مطروح
محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرية سيدي شبيب بمدينة الضبعة إحدى قرى مبادرة حياة كريمة، للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات.

وتفقد محافظ مطروح عددا من الإنشاءات والتطوير بقرية سيدي شبيب في مدينة الضبعة، حيث تفقد الوحدة الصحية والوحدة المحلية ومركز الشباب بالقرية.

واستمع محافظ مطروح لعدد من طلبات أهالي القرية، حيث إنه من المقرر البت في الطلبات وتنفيذها والتي من بينها توفير خط المياة للأهالي وإنشاء مدرسة ابتدائي.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم رفع كفاءة عددا من المنازل لأهالي القرية ضمن مبادرة حياة كريمة وتطوير مدخل القرية وتزويده بالإنارة اللازمة، مؤكدًا توفير وحدة محلية ومركز تكنولوجي بخدمات متكاملة.

وأوضح انه تم إدراج 6 قرى جديد ضمن قرى حياة كريمة في المرحلة الثانية بمحافظة مطروح، مؤكدا على تلبية جميع مطالب أهالي قرية سيدي شبيب وتوفير حياة كريمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث تم الانتهاء من الأعمال وجاري وضع اللمسات النهائية.
محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)
محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)
محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)
محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)
محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)
محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)
محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)
محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)
محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)
محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)

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