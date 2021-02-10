وفاة رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد السابق

صرح المتحدث الإعلامي للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بأن الدكتور مجدي قاسم رئيس الهيئة السابق قد وافته المنية صباح اليوم.ويتقدم مجلس إدارة الهيئة وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرة الفقيد وتسأل الله له الغفران والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته.الجدير بالذكر، أن الدكتور مجدي قاسم قد تولى الهيئة منذ نشأتها في 2006 حتى 2014، وقد ساهم في نشر ثقافة الجودة بالمؤسسات التعليمية وكان له إسهامات مميزة في إعداد معايير ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم في مصر بكافة أنواعها.