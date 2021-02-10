31 ألف مستفيد.. تفاصيل أضخم مشروع لرفع قدرات موظفي الحكومة

عملت الحكومة خلال العاميين الماضيين على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، سواء الموظفيين الجدد أو القيادات الوسطى، من خلال ما يسمى بمشروع بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، والذي يضم عدد من البرامج التدريبة جرى تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة في الأمم المتحدة، والجامعات الدولية.- تضمن العديد من البرامج التدريبية، استهدفت الداخلين الجُدُد والقيادات الوسطى والقيادات العليا.- شمل المشروع برامج مُتخصّصة للعاملين بالوحدات الإدارية الـمُستحدثة، أو بناءً على الاحتياجات التدريبية المطلوبة.- استهدف المشروع رفع قدرات ومهارات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالأخص الـمُنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع مراعاة بعد النوع الاجتماعى وتمكين المرأة.- خلُص المشروع إلى تدريب نحو 31 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة على برامج عِدّة أبرزها: برنامج وطنى 2030، ودبلومة القيادة التنفيذية للمرأة بالتعاون والشراكة مع برنامج الأمم الـمُتحدة للمرأة، وجامعة ميزورى ستيت الأمريكية، وتخرجت منه 215 سيدة من القيادات النسائية تمثلن عدد من المحافظات تتضمن القاهرة، المنيا، الأقصر، بورسعيد، إسكندرية؛ فيما يتم العمل على استكمال البرنامج ليغطى باقى المحافظات تباعًا.جاء ذلك في البيان الذي ألقته، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الاثنين الماضي حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018-2020".