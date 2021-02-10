الحكومة الألمانية تسعى لتمديد قيود مكافحة كورونا حتى 14 مارس

تريد الحكومة الألمانية تمديد الإغلاق الجزئي الساري في البلاد في مواجهة كورونا، حتى 14 مارس مع السماح في الوقت نفسه لمصففي الشعر بإعادة فتح متاجرهم في 1 مارس، على ما جاء في مشروع اتفاق اطلعت عليه وكالة فرانس برس اليوم الأربعاء.ولفتت الحكومة في هذا النص الذي سيعرض على رؤساء المقاطعات خلال اجتماع يعقد بعد الظهر إلى أنه رغم تباطؤ الإصابات في البلاد فإن "النسخ المتحورة من الفيروس تنتشر" ما يجعل من الضروري "إبقاء القيود في الأسابيع المقبلة".وبسبب هذه النسخ المتحورة من الفيروس فإن "مراحل رفع الإغلاق يجب أن تتم تدريجيا وبحذر"، كما تصرّ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.وبحسب الوثيقة فإن إغلاق المدارس والمتاجر والمطاعم وأماكن العبادة وقاعات الرياضة الساري منذ منتصف ديسمبر أو حتى في مطلع نوفمبر في بعض المقاطعات، وكان مرتقبًا أن ينتهي في 14 فبراير، سيمدد مبدئيا حتى 14 مارس.