نائب محافظ القاهرة يستقبل وفدا من «التخطيط» لبحث تطوير الخدمات الإلكترونية

استقبل الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، صباح اليوم، وفدا من وزارة التخطيط وذلك لمتابعة وتطبيق العمل ببرنامج "أونلاين"، بالمراكز التكنولوجيا لخدمة المواطنين بأحياء المنطقة الشمالية بحضور سيد البدري، مستشار المحافظ للمعلومات ورؤساء الأحياء للمنطقة الشمالية.وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، على تسريع تفعيل الخدمات المقدمة للمواطن، لتسهيل الخدمات الإلكترونية على المواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم والعمل على حالها، وأعرب عن شكره وتقديره للتعاون الذي تقوم به وزارة التخطيط في تفعيل منظومة مشروع تحسين الخدمات الالكترونية.جاءت هذه الأعمال تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الخاصة بمراجعة المراكز التكنولوجية وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسيرها، والتشديد لأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، إجراء زيارات مفاجئة لمقرات المراكز لمتابعة العمل بها.