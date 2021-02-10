«التموين» تتابع مع الدقهلية سرعة تسليم أرض المنطقة اللوجستية بطلخا

التقى الدكتور أيمن مختار، محافظة الدقهلية، اليوم الأربعا،ء اللواء وليد سيف، مساعد وزير التموين، ووفد الوزارة المرافق، لاستعراض ومناقشة الإجراءات الفنية والإدارية التى يتم اتخاذها بشأن الأعمال المتعلقة بالمنطقة اللوجستية المنتظر إقامتها بطلخا بجوار رافد جمصة، بعد التكليف لجنة بتسليم أرض المشروع لوزارة التموين اليوم دونما إبطاء أو تأخير، مؤكدا على ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اليوم على أن تقوم الوزارة بإجراء التعديلات المطلوبة بشأن المشروع وكذا سرعة صرف التعويضات المقررة لأصحاب الأراضي بالمنطقه المذكورة، وللبدأ فورا فى تنفيذ أعمال المنطقة اللوجستية على ارض الواقع.وأوضح المحافظ، أن المنطقة تتيح ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأبناء الدقهلية، موضحا أن الاستثمارات في تنفيذ مشروعات المنطقة سعودية، وستكون إضافة تنموية على أرض الدقهلية.وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بالعرض الشخصي لأية معوقات تواجه تنفيذ الأعمال لوضع الحل الفوري وعدم إهدار الوقت والجهد حتى يتم الانتهاء من تنفيذ المنطقة اللوجستية التي توفر خدمات متعددة للمواطنين.وأكد المحافظ، أن المناطق اللوجستية تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حرصا على توفير الخدمات للمواطنين وتنمية وتطوير التجارة الداخلية ودفع عجلة التنمية ودعما للاقتصاد، مضيفا أن المنطقة ستقام على مساحة 47 فدانا تقريبا وتعد نقلة حضارية تنموية بنطاق محافظة الدقهلية.