مدير مخبز بلدي يختلس 391 ألف جنيه من أموال الدعم

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى، استولى على مبلغ مالى قدره 291،948 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق في محافظة الجيزة.وذلك بالتلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم، وبيعها بالسوق السوداء.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.