القبض على بدال تمويني يجمع السلع لبيعها في السوق السوداء بالقاهرة

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن محل بدال تموينى بمحافظة القاهرة، ضبط بحوزته 1،2 طن سكر تموينى، 420 عبوة زيت تموينى المخصصة ربطًا على البطاقات التموينية، تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها بالسوق السوداء قدرت بـ 16،920 جنيه.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.