تحرير 1298 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1298 قضية تموينية متنوعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.