سقوط موظفين سهلا البناء على أرض ملك الدولة بسوهاج

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط موظفين فاسدين تواطئا مع مواطن للبناء على أرض ملك دولة في سوهاج.وأكدت التحريات مفادها استغلال موظفين بإحدى الجهات الحكومية بمحافظة سوهاج موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع أحد الأشخاص، بمركز جهينة، وتمكينه من بناء عقار سكني على أرض ملك الدولة وتسهيل حصوله على رخصة البناء من خلال قيامهما بإثبات بيان الصلاحية بأن الأرض الخاصة بالمذكور ليست من أملاك الدولة ولا مانع من استخراج رخصة للبناء عليها -على خلاف الحقيقة- الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.