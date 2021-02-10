أعضاء البرلمان الأوروبي يوافقون على خطة واسعة للتعافي الاقتصادي

وافق أعضاء البرلمان الأوروبي، على خطة المرونة والتعافي للتكتل، ما يمهد الطريق للدول الأعضاء للوصول إلى حوالي 700 مليار يورو، في صورة قروض ومنح، للتغلب على الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد.وسيتم توزيع المنح، التي يبلغ قيمتها حوالي 300 مليار يورو للانفاق على الاستثمارات والإصلاحات الخاصة بتحفيز اقتصاديات الدول وللوصول إلى المال، يتعين أن تقدم الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي خطط الإنفاق لديها بحلول 30 إبريل المقبل.وسيتعين على المفوضية ودول الإتحاد الأوروبي بعد ذلك الموافقة على كل خطة.وفي تصويت البرلمان الأوروبي الذي جرى أمس الثلاثاء، ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، وافق أعضاء البرلمان على الخطة بأغلبية ساحقة.