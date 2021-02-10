توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على أهمية المتابعة المستمرة والدورية للقطاعات الخدمية المختلفة، والتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين بطريقة سليمة ولائقة مؤكدًا على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة، وإنشاء المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات بمراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.وتفقد المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظ، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ساحل سليم والمقامة بقريتي الشامية والخوالد للاطمئنان على سير العمل ومدى توفير الخدمات للمواطنين، رافقه أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونائبه، وعدد من مسئولي الوحدة المحلية بالقريتين ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بساحل سليم، فضلًا عن التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء المراكز والأحياء، وتذليل العقبات أمام العمل طبقًا للمواصفات والاشتراطات الصحية والفنية ومعايير الجودة.