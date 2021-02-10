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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«قبل الأربعين» يقترب من 600 ألف جنيه في أسبوع

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:46 ص
فيلم قبل الأربعين
فيلم قبل الأربعين
محمد قدري
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نجح فيلم «قبل الأربعين»، في تحقيق إيرادات جيدة خلال أسبوعه الأول بالسينيمات، حيث جمع إيرادات بلغت 595 ألف جنيه لينافس قائمة الأفلام المتواجدة بالسينيمات.

ويحتل الفيلم بذلك المرتبة الثانية بعد فيلم "وقفة رجالة" من بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد وماجد الكدواني.

الفيلم تدور أحداثه في حالة من الإثارة، والتشويق، والرعب، من خلال التركيز على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي، وتم تصويره على مدار شهرين في أماكن متفرقة واستوديوهات مختلفة ما بين القاهرة والجيزة، وتم الاستقرار على موعد طرحه بدور العرض السينمائية، ليكون في موسم رأس السنة الجديدة 2021.

ويشارك في بطولة الفيلم داليا مصطفى، وبسمة، وإيهاب فهمي، ومحمد علي ‏رزق وجميل برسوم، لبنى ونس، هالة فاخر، أحمد حلاوة، أحمد جمال سعيد، من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام وتدور أحداثه من قصة حقيقية، في إطار من الرعب والتشويق، ويعرض بتصنيف عمري +16 للكبار فقط، نظرًا لاحتوائه على مشاهد قتل ودماء.

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