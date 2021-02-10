حجز مالك مخزن ضبط بـ3.5 طن سلع غذائية مجهولة المصدر

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حجز مالك مخزن لحيازته 3.5 طن سلع غذائية مجهولة المصدر في القاهرة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، بحوزته 3.5 سلع غذائية "سكر، أرز، زيت طعام، 220 عبوة زيت طعام" بدون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.