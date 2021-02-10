ليبيا تسجل 7 حالات وفاة و467 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 7 حالات وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأشار المركز، في بيانه اليوم، عن الوضع الوبائي في البلاد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك"، أنه قد تماثل للشفاء 1009 حالات، ما يرفع عدد إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107386 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 126028 والوفيات 1989.