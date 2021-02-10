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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حريق شقة سكنية في النهضة (صور)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:47 ص
حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية
داليا عبد الباسط
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نشب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المحمودية بالنهضة، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن حريق كل محتويات الشقة دون وقوع إصابات.

وتمكن أهالى المنطقة من مساعدة سكان الشقة من الخروج من النوافذ بعد سيطرة الحريق كل محتويات الشقة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ للنجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المحمودية بالنهضة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للشقق المجاورة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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