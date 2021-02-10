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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا ترتفع بفضل أرباح إيجابية للشركات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:41 ص
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، إذ دعمت مجموعة من تقارير الأرباح الفصلية الإيجابية من
شركات بينها سوسيتيه جنرال التفاؤل المحيط بتعاف اقتصادي أسرع وتيرة مدفوع باللقاح في العام الجاري.

وربح سهم سوسيتيه جنرال الفرنسي 2.9 بالمئة بعد أن فاقت أرباحه التوقعات في الربع الرابع، إذ جاءت الرسوم المرتبطة بجائحة كوفيد-19 أقل من المتوقع.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة فيما قادت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية وأسهم البنوك المكاسب وصعدت معظم المؤشرات الأوروبية في التعاملات المبكرة.

وانخفض سهم البنك الهولندي إيه.بي.إن امرو 1.3 بالمئة حتى بعد أن أعلن عن صافي ربح أفضل من المتوقع للربع الرابع من العام الماضي.

وأضاف سهم تيسن كورب الألمانية العملاقة 5.8 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها للعام بالكامل مشيرة إلى تحسن في الطلب، بينما زاد سهم دليفري هيرو لتوصيل الطعام عبر الإنترنت 0.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة 95 بالمئة في إيرادات العام بالكامل.

وزاد المؤشر داكس الألماني 0.1 بالمئة.

وانخفض سهم أكبر شركة شحن حاويات في العالم ميرسك 5.6 بالمئة بعد أن قالت إن ارتفاع الطلب على شحن الحاويات سيعزز الأرباح في الربع الأول من العام.

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