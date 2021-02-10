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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

12 ألف مواطن يسددون غرامة مخالفة ارتداء الكمامة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:40 ص
ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 12908 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12789 شخصًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 119 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 554 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 213 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1645 أرجيلة.

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات الحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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