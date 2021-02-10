قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 23 فلسطينيا من الضفة.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 13 فلسطينيا من رام الله والبيرة، و2 من بيت لحم، و3 من جنين و4 من الخليل، وفلسطينيا من القدس.