14 ألفا و494 إصابة جديدة بكورونا فى روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية 14 ألفا و494 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 15 ألفا و19 إصابة أمس الثلاثاء.وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا- اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 536 حالة وفاة جديدة مقابل 530 وفاة أمس.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أصبح 4 ملايين و12 ألفا و710 إصابات مؤكدة، منها 78 ألفا و134 حالة توفيت.وسجلت روسيا في الأسابيع الأخيرة تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع.