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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة بكرداسة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:51 ص
جثة
جثة
ندى حمدي
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، جهودها؛ لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص مجهولة الهوية، مُلقاة بمنطقة زراعية فى كرداسة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شخص فى كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ملقاة بمنطقة زراعية، لشخص مجهول الهوية.

تم نقل الجثة للمشرحة، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار فحص بلاغات التغيب، لكشف هوية الشخص المعثور عل جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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