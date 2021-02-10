كمبوديا تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

بدأت كمبوديا اليوم الأربعاء، حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا، وكان نجل رئيس الوزراء أول شخص يحصل على اللقاح.وكان رئيس الوزراء، هون سين، قد تعهد بأن يحصل على اللقاح أولا لكن البروتوكولات الحالية، تتطلب أن يتراوح عمر الشخص الذي يحصل على اللقاح ما بين 18 و59 عاما. وأضاف أن أكبر أبنائه تطوع لأن يأخذ مكانه.وتلقى هون مانت، وهو مسؤول عسكري بارز، لقاح "سينوفارم" في مستشفى "كالميت" في بنوم بنه.وكانت بكين قد تعهدت بالتبرع بمليون جرعة من اللقاح الذي طورته الصين، ووصلت الدفعة الأولى التي شملت 600 ألف جرعة يوم الأحد الماضي.