الشرطة التركية تعتقل 3 شباب بسبب ملصق «بيرات البيرق مطلوب»

أفاد موقع T24 الإخباري، أن الشرطة التركية ألقت القبض على ثلاثة أعضاء من فرع الشباب في حزب المعارضة الرئيسي" حزب الشعب الجمهوري"، وذلك على خلفية لصق ملصق" مطلوب" لوزير المالية والخزانة السابق بيرات البيرق، والذي اختفى عن الأنظار.وتأتي الاعتقالات في أعقاب توزيع الملصق عبر 81 مكتبًا إقليميًا لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، حيث يطالب الملصق بالبحث عن البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان.يأتي هذا فيما أثار مكان وجود البيرق، منذ تنحيه عن رئاسة الفريق الاقتصادي التركي في نوفمبر وسط موجة جديدة من الاضطرابات في الليرة التركية، تقارير عديدة في وسائل الإعلام، تضمنت تكهنات المعلقين بأنه سافر إلى لندن لتأسيس حياة جديدة، أو توجه إلى الولايات المتحدة.أشار الملصق أيضًا إلى المطالبة ببيع 128 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي التركي في عام 2020 تحت قيادة البيرق، وهو أحد أسباب الانتقادات المتزايدة الموجهة للمسئول الاقتصادي قبل رحيله.