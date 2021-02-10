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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

برج القاهرة يضىء باللون الأحمر احتفالًا بـ«مسبار الأمل» (صور)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:54 ص
برج القاهرة
برج القاهرة
أ ش أ
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تزين برج القاهرة باللون الأحمر، احتفالًا بإنجاز وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى مداره على كوكب المريخ لتكون الإمارات خامس دولة عالميًا تصل إلى الكوكب.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قام بتهنئة دولة الإمارات، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "تابعت بكل فخر وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية".

جدير بالذكر أن استقبال إشارات الراديو من المريخ إلى الأرض يستغرق نحو 20 دقيقة، ولتخطي هذا التحدي فقد صمم "مسبار الأمل" بطريقة يستطيع من خلالها إكمال عملية الالتقاط بشكل آلي دون الحاجة للتحكم من المحطة الأرضية.

ومن المقرر أن يظل مسبار الأمل في مداره حول المريخ فترة عامين، أو "سنة مريخية"، يدرس خلالها كل ما له علاقة بطقس وجو الكوكب الأحمر، مستعينا بثلاثة أجهزة علمية متطورة، هي المقياس الطيفي بالآشعة تحت الحمراء، والمقياس الطيفي بالآشعة فوق البنفسجية، وكاميرا استكشاف رقمية عالية الدقة.

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