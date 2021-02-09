«وصل المريخ».. أبرز المعلومات عن «مسبار الأمل»
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:20 م
هاجر رضاطباعة
وصل «مسبار الأمل» الإماراتي إلى كوكب المريخ، بعد رحلة استمرت تقريبًا 7 أشهر قُطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر.
ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن مسبار الأمل:-
- مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.
- انطلقت رحلته في 20 يوليو 2020 إلى المريخ.
- بُني المسبار في مركز محمد بن راشد للفضاء.
- شارك فيه تطويره جامعة كولورادو بولدر، وجامعة ولاية أريزونا وجامعة كاليفورنيا بيركلي.
-الغرض منه هو دراسة دورات الطقس اليومية والموسمية.
- سيُستخدم المسبار لمحاولة الإجابة عن الأسئلة العلمية حول سبب فقدان الغلاف الجوي للمريخ الهيدروجين والأكسجين في الفضاء والسبب وراء التغيرات المناخية الشديدة في المريخ.
- تقديم صورة متكاملة للغلاف الجوي للمريخ للمرة الأولى في تاريخ البشرية.
- مسبار الأمل الإماراتي أول مهمة من ثلاث تصل المريخ لهذا الشهر.
- مركز تانيغاشيما الفضائي في دولة اليابان.
- مدة الرحلة هي سنة مریخیة واحدة (حوالي سنتین من سنوات الأرض).
- سرعته من 121 ألف كيلومتر إلى 18 ألف كيلومتر في الساعة.
ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن مسبار الأمل:-
- مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.
- انطلقت رحلته في 20 يوليو 2020 إلى المريخ.
- بُني المسبار في مركز محمد بن راشد للفضاء.
- شارك فيه تطويره جامعة كولورادو بولدر، وجامعة ولاية أريزونا وجامعة كاليفورنيا بيركلي.
-الغرض منه هو دراسة دورات الطقس اليومية والموسمية.
- سيُستخدم المسبار لمحاولة الإجابة عن الأسئلة العلمية حول سبب فقدان الغلاف الجوي للمريخ الهيدروجين والأكسجين في الفضاء والسبب وراء التغيرات المناخية الشديدة في المريخ.
- تقديم صورة متكاملة للغلاف الجوي للمريخ للمرة الأولى في تاريخ البشرية.
- مسبار الأمل الإماراتي أول مهمة من ثلاث تصل المريخ لهذا الشهر.
- مركز تانيغاشيما الفضائي في دولة اليابان.
- مدة الرحلة هي سنة مریخیة واحدة (حوالي سنتین من سنوات الأرض).
- سرعته من 121 ألف كيلومتر إلى 18 ألف كيلومتر في الساعة.