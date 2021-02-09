«وصل المريخ».. أبرز المعلومات عن «مسبار الأمل»

وصل «مسبار الأمل» الإماراتي إلى كوكب المريخ، بعد رحلة استمرت تقريبًا 7 أشهر قُطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر.ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن مسبار الأمل:-- مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.- انطلقت رحلته في 20 يوليو 2020 إلى المريخ.- بُني المسبار في مركز محمد بن راشد للفضاء.- شارك فيه تطويره جامعة كولورادو بولدر، وجامعة ولاية أريزونا وجامعة كاليفورنيا بيركلي.-الغرض منه هو دراسة دورات الطقس اليومية والموسمية.- سيُستخدم المسبار لمحاولة الإجابة عن الأسئلة العلمية حول سبب فقدان الغلاف الجوي للمريخ الهيدروجين والأكسجين في الفضاء والسبب وراء التغيرات المناخية الشديدة في المريخ.- تقديم صورة متكاملة للغلاف الجوي للمريخ للمرة الأولى في تاريخ البشرية.- مسبار الأمل الإماراتي أول مهمة من ثلاث تصل المريخ لهذا الشهر.- مركز تانيغاشيما الفضائي في دولة اليابان.- مدة الرحلة هي سنة مریخیة واحدة (حوالي سنتین من سنوات الأرض).- سرعته من 121 ألف كيلومتر إلى 18 ألف كيلومتر في الساعة.