جلسات حوار مجتمعية حول «حياة كريمة» مع أهالى ملوى (صور)

تابع اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، عددًا من الجلسات الحوارية مع أهالى قرى المركز والمستهدفة من برنامج حياة كريمة التي عقدت برئاسة نواب المركز ورؤساء القرى ومنسقى حياة كريمة ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي تجريها رئاسة مركز ومدينة ملوى مع أهالي القرى المستهدفة للتطوير ضمن المبادرة الرئاسية.أكد السايس أن هذه الجلسات تأتي فى إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بعمل سلسلة من الجلسات الحوارية مع أهالي القرى المستهدفة للتطوير ضمن مبادرة حياة كريمة.استمع رئيس المدينة للمقترحات المقدمة من أهالي القرى لتحديد أولويات الاحتياجات المطلوبة للتطوير وخدمة أهالي القرية مع ضرورة وجود آلية لتحديد كافة الاحتياجات الخاصة بتطوير القرى المدرجة في المبادرة، من خلال التنسيق المتكامل مع كافة الجهات والشركاء في العمل من الوحدة القروية ومواطني القرية ويتم تدقيق تلك الاحتياجات على أرض الواقع والتي تحقق الصالح العام لهم.وأوضح أن أعمال التطوير تشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق)، بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.وشدد رئيس مدينة ملوى على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لوضع خطة متكاملة للتطوير والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على الخدمات التي تستهدف أكبر عدد من المواطنين، حيث إن أعمال التطوير تشمل كافة القطاعات الخدمية المتعلقة بصورة مباشرة بحياة المواطنين والتي تحقق الصالح العام لهم.