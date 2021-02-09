«أمل» تتحدى إعاقتها وتحصل على بطولات في تنس الطاولة

قصة رائعة تحدت فيها «أمل الشودافي» كل الصعاب لإثبات نفسها وأصبحت بطلة وشرف لأهلها ووطنها، واستحقت لقب بطلة ذوي الهمم بعد حصولها على بطولات في تنس الطاولة.تحكي «أمل» بنت محافظة الشرقية البالغة من العمر 29عامًا، أنه رغم تفوقها في الدراسة لم تكمل تعليمها الجامعي بعد حصولها على الدبلوم التجاري بسبب ظروف أسرتها المادية، واتجهت للعمل بأحد مصانع مدينة العاشر من رمضان، وفي يوم من لأيام وبعد الانتهاء من عملها وهي في طريقها لبيتها يشاء القدر وينقلب أتوبيس العمل وتصاب بعصر في النخاع الشوكي وشلل رباعي.وأضافت أن حالتها النفسية أصبحت سيئة جدًا بعد جلوسها في منزلها 5 أعوام واختفت ضحكتها التي كانت تملئ أرجاء المنزل، وبعد مرور أعوام اقترحت عليها صديقتها المقربة الذهاب معها للنادى الأهلي بمدينة فاقوس، وعرضت عليها الاشتراك في ألعاب ذوي الهمم، وبعد تفكير كبير قررت الانضمام لفريق تنس الطاولة.وأشارت إلى أنها كانت تجد صعوبة شديدة في مسك المضرب بسبب ظروف إعاقتها لكن بعد ذلك أتت برباط ضاغط وبدأت بربط المضرب في يداها للاستمرار في التمرين.شاركت «أمل» في عدد بطولات على مستوى الجمهورية، وحصلت على المركز الرابع العام الماضي، واستمرت في تحدي إعاقتها بالتدريب لتصبح بطلة العالم.