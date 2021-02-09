«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

اختار المخرج الكبير نيازي مصطفى الفنان عادل أدهم ليلعب بطولة أحد أفلامه، وكان الدور يقتضي من أدهم ركوب حصان وأن يصعد به إلى قلعة قايتباي، وكانت المشكلة تتمثل في أن أدهم لم يركب حصانًا في حياته، حسبما ذكر تقرير لمجلة الكواكب.هنا خشي عادل أدهم من ضياع بطولة الفيلم بأن قال لنيازي مصطفى إنه لم يركب حصانًا من قبل، وكان عادل وقتها ممثلًا صاعدًا ومن الخطأ ضياع الدور منه بسبب حصان.وسلم عادل أدهم أمره لله وركب الحصان وصعد كما قال له نيازي مصطفى إلى قلعة قايتباي، وعندما عاد وقف له نيازي مصطفى مصفقًا، وقال له:" أنت فارس ممتاز يا عادل".وضحك عادل أدهم ولم يعرف المخرج أن أدهم لم يسبق له أن ركب حصانًا من قبل إلا بعد انتهاء تصوير الفيلم، وبعد أن اطمأن عادل إلى أن الدور لن يسحب منه.