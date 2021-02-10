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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 10-2-2021

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:08 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
الدستور
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يتسأل الكثير من رجال الاعمال والمغتربين وايضا المصريين الذين لديهم اسره بالكويت، عن سعر الدينار الكويتي اليوم الاربعاء 10-2-2021، وذلك علي القائمين من الكويتين بمصر وايضا المصريين بالخارج في تحويلاتهم من الكويت لمصر لاسرهم بالداخل.

سعر الدينار الكويتي

وننشر لكم هنا في "الدستور" عن اليوم الاربعاء 10-2-2021، حيث سجل الدينار الكويتي اليوم انخفاضا طفيفًا في البنوك المصرية من بين الـ 5 لـ 15 قرش، ولديكم كافة المعلومات والتفاصيل، التي يستطيع القارىء من خلالها معرفة سعر الدينار الكويتي في السوق المحلي:

سعر الدينار الكويتي اليوم الاربعاء 10-2-2021

نقدم لكم أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، داخل التقرير التالي:-

سعر الدينار في البنك المركزي المصري
استقر سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، عند الشراء 51.31 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 51.81 جنيه.

سعر الدينار في البنك الأهلي المصري
سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، انخفاض طفيف عن سعره بالأمس،عند الشراء 48.81 جنيه، وللبيع 51.90 جنيه.

سعر الدينار في بنك مصر
وانخفض سعر الدينار الكويتي في بنك مصر لـ 5 قروش، فعند الشراء 48.81 جنيه، ووصل سعره عند البيع 51.90 جنيه.

بنك الأسكندرية
وسجل الدينار الكويتي في بنك الأسكندرية، الشراء 48.76 جنيه، ووصل سعره عند البيع 51.84 جنيه.

البنك التجارى الدولي CIB
وانخفض سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib، ليسجل عند الشراء 48.67 جنيه، ووصل سعره عند البيع 51.91 جنيه.

بنك كريدى أجريكول
وانخفض سعر الدينار الكويتي في بنك كريدى أجريكول، ليسجل عند الشراء 51.24 جنيه، ووصل سعره عند البيع 51.76 جنيه.

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
وانخفض سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)، ليسجل عند الشراء 51.47 جنيه، ووصل سعره عند البيع 51.40 جنيه.

جدير بالذكر ان الاقتصاد الكويتي أحد أهم الاقتصادات في المنطقة الإقليمية بالشرق الأوسط، وأحد أكبر الدول المصدرة للنفط بالعالم، كما يتمتع اقتصاد الكويت بالعديد من المقومات والعوامل البارزة الي أسهمت في تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب إقليميًا وعالميًا.

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