سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 10-2-2021
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:08 ص
الدستورطباعة
يتسأل الكثير من رجال الاعمال والمغتربين وايضا المصريين الذين لديهم اسره بالكويت، عن سعر الدينار الكويتي اليوم الاربعاء 10-2-2021، وذلك علي القائمين من الكويتين بمصر وايضا المصريين بالخارج في تحويلاتهم من الكويت لمصر لاسرهم بالداخل.
سعر الدينار في البنك المركزي المصري
استقر سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، عند الشراء 51.31 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 51.81 جنيه.
سعر الدينار في البنك الأهلي المصري
سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، انخفاض طفيف عن سعره بالأمس،عند الشراء 48.81 جنيه، وللبيع 51.90 جنيه.
سعر الدينار في بنك مصر
وانخفض سعر الدينار الكويتي في بنك مصر لـ 5 قروش، فعند الشراء 48.81 جنيه، ووصل سعره عند البيع 51.90 جنيه.
بنك الأسكندرية
وسجل الدينار الكويتي في بنك الأسكندرية، الشراء 48.76 جنيه، ووصل سعره عند البيع 51.84 جنيه.
البنك التجارى الدولي CIB
وانخفض سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib، ليسجل عند الشراء 48.67 جنيه، ووصل سعره عند البيع 51.91 جنيه.
بنك كريدى أجريكول
وانخفض سعر الدينار الكويتي في بنك كريدى أجريكول، ليسجل عند الشراء 51.24 جنيه، ووصل سعره عند البيع 51.76 جنيه.
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
وانخفض سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)، ليسجل عند الشراء 51.47 جنيه، ووصل سعره عند البيع 51.40 جنيه.
جدير بالذكر ان الاقتصاد الكويتي أحد أهم الاقتصادات في المنطقة الإقليمية بالشرق الأوسط، وأحد أكبر الدول المصدرة للنفط بالعالم، كما يتمتع اقتصاد الكويت بالعديد من المقومات والعوامل البارزة الي أسهمت في تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب إقليميًا وعالميًا.
سعر الدينار الكويتيوننشر لكم هنا في "الدستور" عن اليوم الاربعاء 10-2-2021، حيث سجل الدينار الكويتي اليوم انخفاضا طفيفًا في البنوك المصرية من بين الـ 5 لـ 15 قرش، ولديكم كافة المعلومات والتفاصيل، التي يستطيع القارىء من خلالها معرفة سعر الدينار الكويتي في السوق المحلي:
سعر الدينار الكويتي اليوم الاربعاء 10-2-2021نقدم لكم أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، داخل التقرير التالي:-
سعر الدينار في البنك المركزي المصري
استقر سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، عند الشراء 51.31 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 51.81 جنيه.
سعر الدينار في البنك الأهلي المصري
سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، انخفاض طفيف عن سعره بالأمس،عند الشراء 48.81 جنيه، وللبيع 51.90 جنيه.
سعر الدينار في بنك مصر
وانخفض سعر الدينار الكويتي في بنك مصر لـ 5 قروش، فعند الشراء 48.81 جنيه، ووصل سعره عند البيع 51.90 جنيه.
بنك الأسكندرية
وسجل الدينار الكويتي في بنك الأسكندرية، الشراء 48.76 جنيه، ووصل سعره عند البيع 51.84 جنيه.
البنك التجارى الدولي CIB
وانخفض سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib، ليسجل عند الشراء 48.67 جنيه، ووصل سعره عند البيع 51.91 جنيه.
بنك كريدى أجريكول
وانخفض سعر الدينار الكويتي في بنك كريدى أجريكول، ليسجل عند الشراء 51.24 جنيه، ووصل سعره عند البيع 51.76 جنيه.
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
وانخفض سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)، ليسجل عند الشراء 51.47 جنيه، ووصل سعره عند البيع 51.40 جنيه.
جدير بالذكر ان الاقتصاد الكويتي أحد أهم الاقتصادات في المنطقة الإقليمية بالشرق الأوسط، وأحد أكبر الدول المصدرة للنفط بالعالم، كما يتمتع اقتصاد الكويت بالعديد من المقومات والعوامل البارزة الي أسهمت في تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب إقليميًا وعالميًا.