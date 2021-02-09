استشاري نفسي يقدم روشتة تأهيل للاعبي الأهلي قبل مباراة بالميراس

حالة من النشوة يعيشها لاعبي النادي الأهلي بعد الأداء الجيد أمام بايرن ميونخ بالأمس.وخسر النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، بعد مباراة قاتل فيها المارد الأحمر وقدم أداء راقي، ليلاقي فريق بالميراس البرازيلي لتحديد المركز الثالث والرابع.من جانبها؛ أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشارى نفسي، بضرورة عدم التفاف لاعبي النادي الأهلي لانتقاد بعض الأشخاص على السوشيال ميديا.وطالبت "عبد السلام"، بضرورة اهتمام الجهاز الفني بإعداد اللاعبين نفسيا، لتحقيق نتيجة إيجابية بمباراة تحديد المركز الثالث والرابع.وأضافت أنه يجب على جمهور الأهلي الشعور بالفخر، لما حققه اللاعبين، وتجنب العصبية المفرطة خلال التشجيع، لتجنب المشاكل الصحية مثل توقف الدماغ وسرعة نبضات القلب.