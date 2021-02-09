رابط  الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:15 م
حسين العمدةطباعة
تنشر «الدستور» رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر، حيث وفرت وزارة الإسكان الاجتماعى موقع إلكتروني يختص بحجز شقق الإسكان الاجتماعي فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
شقق الإسكان الاجتماعي
وتسعى الدولة المصرية إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، والمناسب لإمكانياتهم المالية المحدودة من خلال طرح شقق الإسكان الاجتماعي بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، ويضمن لهم العيش الآمن والكريم، ولذلك فقد تدخلت الدولة لإصدار قانون إنشاء صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم 93 لسنة 2018، ليقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
نقدم لكم الرابط الإلكتروني المخصص لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذى من خلاله يستعلم ويحجز المواطنين المصريين شقق الإسكان الاجتماعي، ولديكم الخطوات التالية، للاستعلام عن الشقق بالرقم القومي:
- يقوم المواطن المصرى بالدخول على الرابط الإلكتروني لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، من هنا.
- ثم يقوم المواطن المصري بكتابة الرقم القومي ثم كلمة السر.
- بعد ذلك الضغط على زر تسجيل الدخول.
- ويوجد لدى الصفحة أيقونة لإنشاء حساب جديد على الموقع.
- ووفرت وزارة الإسكان الإجتماعى للمواطنين، امكانية إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بالرقم القومي للراغب في الحصول على شقة سكنية على الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188، أو الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
- يقدم الموقع الإلكترونى عدد من الخدمات للمواطنين منها الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الإجتماعي.
- مركز خدمة العملاء، حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات، فضلًا عن أيقونة إحسب دعمك.
- استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات.
- تقديم طلب وحدة سكنية، وكافة أخبار الصندوق.
- إعلانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر
نقدم لكم الرابط الإلكتروني المخصص لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذى من خلاله يستعلم ويحجز المواطنين المصريين شقق الإسكان الاجتماعي، ولديكم الخطوات التالية، للاستعلام عن الشقق بالرقم القومي:
- يقوم المواطن المصرى بالدخول على الرابط الإلكتروني لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، من هنا.
- ثم يقوم المواطن المصري بكتابة الرقم القومي ثم كلمة السر.
- بعد ذلك الضغط على زر تسجيل الدخول.
- ويوجد لدى الصفحة أيقونة لإنشاء حساب جديد على الموقع.
- ووفرت وزارة الإسكان الإجتماعى للمواطنين، امكانية إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بالرقم القومي للراغب في الحصول على شقة سكنية على الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188، أو الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
خدمات موقع صندوق الإسكان الإجتماعي
- يقدم الموقع الإلكترونى عدد من الخدمات للمواطنين منها الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الإجتماعي.
- مركز خدمة العملاء، حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات، فضلًا عن أيقونة إحسب دعمك.
- استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات.
- تقديم طلب وحدة سكنية، وكافة أخبار الصندوق.
- إعلانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».