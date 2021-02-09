غلق وتشميع 3 معامل طبية «دون ترخيص» في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الثلاثاء، استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، مطالبًا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال، خاصة أنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.وقال غنيم إن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم الجهات المعنية وذات الصلة، مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ تقريرا عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، تضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي، مدير العلاجي لإدارة العلاج الحر، بقيادة الدكتور بسام رونز، بشن حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الفشن ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.وقامت الحملة بالمرور على 60 منشأة طبية متنوعة ما بين عيادات خاصة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وأشعة، أسفرت عن غلق وتشميع 3 معامل طبية غير مرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، بمشاركة الدكتور عبدالله الدكش، والدكتور رجب فتح الباب.